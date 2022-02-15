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Яковлев: «Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе эту тренировку ты не переживешь»

Яковлев рассказал о поведении Дзагоева на тренировках ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о поведении полузащитника команды во время тренировок.

«Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить, — приводит слова Яковлева официальный сайт московского клуба. — Иначе эту тренировку ты не переживешь. И тут уже без разницы, кто ты — тренер, игрок или администратор (смеется). Может накричать, причем очень сильно — это сто процентов».

Нападающий отметил, что при этом Дзагоев больше всех подсказывает на тренировках.

«Но, кстати, Дзагоев и пихает больше всех, и подсказывает. Как повезет (улыбается). Если просто идет подсказ — право, лево и так далее. Или после упражнений подойти объяснить — вот здесь вот так нужно было сыграть», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/vladislav-yakovlev-esli-alan-elizbarovich-zagoraetsya-luchshe-emu-nichego-ne-govorit-inache-etu-tren/
Алан Дзагоев
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