Яковлев: «Языджи удивил в плане исполнения стандартных положений. Это его самые выраженные качества»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, кто его удивил из партнеров по команде на тренировочных сборах в испанском Кампоаморе.

«Языджи удивил в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной, — приводит слова Яковлева официальный сайт московского клуба. — Это его самые выраженные качества».

Нападающий ответил, можно ли научиться так исполнять стандарты, или это врожденное.

«Для таких ударов, подач нужен определенный талант. Но если эти качества не развивать, талант так и останется талантом. Безусловно, это заслуга самого Языджи, что он так мастерски исполняет стандарты. Видно, что Юсуф работал над ними не один год — все время оставался после тренировок, бил по воротам», — сказал он.

19 января ЦСКА объявил о переходе Языджи из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа полузащитника.