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Агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент

Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, сообщил, что он вместе с футболистом вылетел из Аргентины для прохождения медицинского осмотра перед переходом в ЦСКА.

«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — сказал Боселли Sport24.

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Карраскаль провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-15-agent-karraskalya-podtverdil-chto-futbolist-otpravilsya-na-medosmotr-dlya-tsska-v-dannyy-moment-my-s-khorkhe-v-puti
ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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П
Реми Кабелла

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