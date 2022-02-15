Агент Карраскаля подтвердил, что футболист отправился на медосмотр для ЦСКА

Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, сообщил, что он вместе с футболистом вылетел из Аргентины для прохождения медицинского осмотра перед переходом в ЦСКА.

«Карраскаль летит на медосмотр перед переходом в ЦСКА? В данный момент мы с Хорхе в пути. Не могу рассказать детали трансфера, с этим вам лучше обратиться к клубам», — сказал Боселли Sport24.

Ранее отмечалось, что армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с дальнейшим правом выкупа. Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Карраскаль провел за «Ривер Плейт» 44 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.