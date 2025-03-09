Дзюба: «Поставил планку доиграть до конца сезона. Если останусь, то максимум на год»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что думал о возможном завершении карьеры, но готов отыграть еще один сезон.

В воскресенье, 9 марта форвард забил гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0). Этот мяч стал для него 234-м в карьере. Дзюба опередил по этому показателю Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских игроков.

Также в игре с «Крыльями» Дзюба сделал результативную передачу.

«Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим. Пока не обойду Лоськова, не закончу карьеру? Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим. Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22-м номером. Чтобы говорили: «Этот 22-й номер был неплох!», — приводит matchtv.ru слова Дзюбы.

Ранее Дзюба заявил, что все еще рассчитывает сыграть за сборную России.