Дзюба — о продлении контракта с «Акроном»: «Приключение продолжается, еще годик придется меня потерпеть»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта с тольяттинской командой.

В воскресенье, 1 июня, «Акрон» объявил о подписании нового соглашения с 36-летним игроком на один сезон.

«Мне безумно нравится в Тольятти. Спасибо городу, болельщикам, всем людям, которые связаны с «Акроном». Спасибо Павлу Морозову за его доверие, за то, что он делает для нашего клуба, а также моим замечательным партнерам по команде. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее и сможем еще выше подняться, быть лучше как команда и коллектив. Еще годик придется меня потерпеть. Больше всего на мое решение продлить контракт повлиял Заур Эдуардович. Его слова и мудрость в очередной раз меня покорили. Так что приключение продолжается», — сказал футболист в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Дзюба присоединился к «Акрону» осенью 2024 года. В минувшем сезоне форвард провел 24 матча за тольяттинскую команду во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами.