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1 июня 2025, 18:56

«Спартак» объявил об уходе Игнатова

Алина Савинова
Михаил Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» расстался с полузащитником Михаилом Игнатовым. 25-летний игрок покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта.

«Благодарим Михаила за годы, проведенные в «Спартаке», и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении красно-белых.

Игнатов играл в системе «Спартака» с 2015 года. За основную команду клуба он дебютировал в 2018-м. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий. Всего на его счету 132 игры за «Спартак», в которых футболист отметился 9 голами и 16 результативными передачами.

Источник: https://t.me/fcsmtg/21902
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Михаил Игнатов
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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