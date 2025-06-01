«Спартак» объявил об уходе Игнатова

«Спартак» расстался с полузащитником Михаилом Игнатовым. 25-летний игрок покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта.

«Благодарим Михаила за годы, проведенные в «Спартаке», и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении красно-белых.

Игнатов играл в системе «Спартака» с 2015 года. За основную команду клуба он дебютировал в 2018-м. В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий. Всего на его счету 132 игры за «Спартак», в которых футболист отметился 9 голами и 16 результативными передачами.