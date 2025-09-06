Соболев: «В «Зените» никто не чувствует себя первым номером. Конкуренция сумасшедшая»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметил, что в питерской команде огромная конкуренция, поэтому никто из игроков не чувствует себя первым номером.

— Сергей Семак часто меняет нападающих. Ты чувствуешь себя в «Зените» первым номером или вторым?

— Если честно говорить, в «Зените» никто не чувствует себя первым номером. Конкуренция сумасшедшая. Каждый понимает, что если будет играть плохо, то будет играть другой. К этому нормально отношусь. Понимаю, что если забьет Луси или Кассьерра, то, возможно, я не буду играть. Меня это еще больше подстегивает и больше мотивирует.

— Недавно исполнился год, как ты перешел в «Зенит». Как оценишь этот период?

— В начале карьеры в «Зените» было тяжеловато, не мог освоиться до конца и забить. Не все получалось. А потом после сборов стало полегче. Когда забил «Локомотиву», в принципе, стало нормально. Освоился и более менее сейчас неплохо выступаю.

Соболев выступает за «Зенит» с лета 2024 года. В этом сезоне он забил два гола в шести матчах РПЛ.