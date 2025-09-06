Соболев: «Когда забиваешь гол, все замирает внутри. Это не сравнить с рыбалкой»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, какие эмоции испытывает от забитых голов.

В субботу 28-летний футболист отличился в матче Winline Суперсерии против «Сьона» (5:3).

— Гол можно сравнить с поимкой рыбы? Радость, эмоции?

— Наверное, нет. Когда забиваешь гол, все замирает внутри. Это не сравнить с рыбалкой.

— Оправдала ли рыбалка ожидания?

— Я в этом месте был второй раз. Все супер вообще.

Соболев выступает за «Зенит» с лета 2024 года. В этом сезоне он забил два гола в шести матчах РПЛ.