Семак: «Спартак» набрал хорошую форму. Тем интереснее будет сыграть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил настрой команды на матч 8-го тура РПЛ против «Спартака».

«Команда играет результативно, много забивает. Игроки — квалифицированные, набрали хорошую форму. Тем интереснее будет сыграть.

Проблемы небольшие у Кузяева есть. Насколько хватит — настолько хватит. Клаудиньо тоже совсем немного тренировался. Будем смотреть по нему», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20.00 (мск).