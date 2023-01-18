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Набиуллин признался, что слышал об интересе «Саутгемптона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин признался, что к нему проявляли интерес клубы из Европы.

«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьез не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет», — цитируют «Известия» Набиуллина.

В этом сезоне Набиуллин сыграл в 13 матчах во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.

Источник: https://iz.ru/1455101/aleksei-fomin/slyshal-ob-interese-sautgemptona
Эльмир Набиуллин
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Саутгемптон
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