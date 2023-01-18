Набиуллин признался, что слышал об интересе «Саутгемптона»

Защитник «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин признался, что к нему проявляли интерес клубы из Европы.

«Слышал об интересе со стороны «Саутгемптона», когда первый или второй сезон выступал за «Рубин». В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьез не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет», — цитируют «Известия» Набиуллина.

В этом сезоне Набиуллин сыграл в 13 матчах во всех турнирах и получил 1 желтую карточку.