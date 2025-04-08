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Судейство

8 апреля 2025, 19:54

На судью Шадыханова пожаловались дважды в туре. Почему его назначили на центральные матчи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Павел Шадыханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По итогам матчей 23-го тура «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и ЦСКА — «Динамо» (3:1) клубы, выступавшие в гостях, обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с жалобами на решения судейских бригад. В обоих случаях в течение двух дней в них входил Павел Шадыханов — в роли ВАР и АВАР соответственно.

В игре в Черкизове зенитовцев не устроили бездействие Артема Чистякова при голе железнодорожников и невмешательство Шадыханова. А бело-голубые считают, что Сергей Карасев не удалил Кирилла Глебова, а затем не был зафиксирован офсайд у Сауля Гуарирапы. И тут тоже не помогли видеоассистенты.

В нижеперечисленных играх тоже возникали вопросы к Шадыханову, работавшему в качестве ВАР.

1-й тур. «Локомотив» — «Акрон» — 3:2. ВАР. Не помог исправить ошибку Владимира Москалева — не назначен пенальти в пользу гостей.

4-й тур. «Локомотив» — «Динамо» Мх — 2:0. ВАР. Не помог исправить ошибку Евгения Кукуляка — не назначен пенальти в пользу гостей.

6-й тур. «Локомотив» — «Ростов» — 3:2. ВАР. Снова не помог исправить ошибку Москалева — снова не назначен пенальти в ворота железнодорожников.

12-й тур. «Ахмат» — «Факел» — 2:3. ВАР. Не помог исправить ошибку Владислава Безбородова — был назначен пенальти в пользу гостей.

21-й тур. «Акрон» — ЦСКА — 1:2. ВАР. Не помог исправить ошибку Михаила Черемных — не назначен пенальти в ворота гостей.

Несмотря на это, в 23-м туре его отправили в ВАР-центр, дав ему два важнейших матча.

Кроме того, к сожалению, Павел допускал ошибки, работая судьей. Во 2-м туре в игре «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) он не назначил пенальти в ворота хозяев поля за фол на Идаре Шумахове. В 3-м туре в матче «Акрон» — «Динамо» (0:2) не вынес второе предупреждение игроку хозяев Константину Савичеву и не удалил его. В 16-м туре во встрече «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1) Шадыханов правильно не назначил пенальти в пользу гостей, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.

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Павел Шадыханов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
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Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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