На судью Шадыханова пожаловались дважды в туре. Почему его назначили на центральные матчи?
По итогам матчей 23-го тура «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и ЦСКА — «Динамо» (3:1) клубы, выступавшие в гостях, обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с жалобами на решения судейских бригад. В обоих случаях в течение двух дней в них входил Павел Шадыханов — в роли ВАР и АВАР соответственно.
В игре в Черкизове зенитовцев не устроили бездействие Артема Чистякова при голе железнодорожников и невмешательство Шадыханова. А бело-голубые считают, что Сергей Карасев не удалил Кирилла Глебова, а затем не был зафиксирован офсайд у Сауля Гуарирапы. И тут тоже не помогли видеоассистенты.
В нижеперечисленных играх тоже возникали вопросы к Шадыханову, работавшему в качестве ВАР.
1-й тур. «Локомотив» — «Акрон» — 3:2. ВАР. Не помог исправить ошибку Владимира Москалева — не назначен пенальти в пользу гостей.
4-й тур. «Локомотив» — «Динамо» Мх — 2:0. ВАР. Не помог исправить ошибку Евгения Кукуляка — не назначен пенальти в пользу гостей.
6-й тур. «Локомотив» — «Ростов» — 3:2. ВАР. Снова не помог исправить ошибку Москалева — снова не назначен пенальти в ворота железнодорожников.
12-й тур. «Ахмат» — «Факел» — 2:3. ВАР. Не помог исправить ошибку Владислава Безбородова — был назначен пенальти в пользу гостей.
21-й тур. «Акрон» — ЦСКА — 1:2. ВАР. Не помог исправить ошибку Михаила Черемных — не назначен пенальти в ворота гостей.
Несмотря на это, в 23-м туре его отправили в ВАР-центр, дав ему два важнейших матча.
Кроме того, к сожалению, Павел допускал ошибки, работая судьей. Во 2-м туре в игре «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) он не назначил пенальти в ворота хозяев поля за фол на Идаре Шумахове. В 3-м туре в матче «Акрон» — «Динамо» (0:2) не вынес второе предупреждение игроку хозяев Константину Савичеву и не удалил его. В 16-м туре во встрече «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1) Шадыханов правильно не назначил пенальти в пользу гостей, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0