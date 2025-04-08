На судью Шадыханова пожаловались дважды в туре. Почему его назначили на центральные матчи?

По итогам матчей 23-го тура «Локомотив» — «Зенит» (1:1) и ЦСКА — «Динамо» (3:1) клубы, выступавшие в гостях, обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с жалобами на решения судейских бригад. В обоих случаях в течение двух дней в них входил Павел Шадыханов — в роли ВАР и АВАР соответственно.

В игре в Черкизове зенитовцев не устроили бездействие Артема Чистякова при голе железнодорожников и невмешательство Шадыханова. А бело-голубые считают, что Сергей Карасев не удалил Кирилла Глебова, а затем не был зафиксирован офсайд у Сауля Гуарирапы. И тут тоже не помогли видеоассистенты.

В нижеперечисленных играх тоже возникали вопросы к Шадыханову, работавшему в качестве ВАР.

1-й тур. «Локомотив» — «Акрон» — 3:2. ВАР. Не помог исправить ошибку Владимира Москалева — не назначен пенальти в пользу гостей.

4-й тур. «Локомотив» — «Динамо» Мх — 2:0. ВАР. Не помог исправить ошибку Евгения Кукуляка — не назначен пенальти в пользу гостей.

6-й тур. «Локомотив» — «Ростов» — 3:2. ВАР. Снова не помог исправить ошибку Москалева — снова не назначен пенальти в ворота железнодорожников.

12-й тур. «Ахмат» — «Факел» — 2:3. ВАР. Не помог исправить ошибку Владислава Безбородова — был назначен пенальти в пользу гостей.

21-й тур. «Акрон» — ЦСКА — 1:2. ВАР. Не помог исправить ошибку Михаила Черемных — не назначен пенальти в ворота гостей.

Несмотря на это, в 23-м туре его отправили в ВАР-центр, дав ему два важнейших матча.

Кроме того, к сожалению, Павел допускал ошибки, работая судьей. Во 2-м туре в игре «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) он не назначил пенальти в ворота хозяев поля за фол на Идаре Шумахове. В 3-м туре в матче «Акрон» — «Динамо» (0:2) не вынес второе предупреждение игроку хозяев Константину Савичеву и не удалил его. В 16-м туре во встрече «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1) Шадыханов правильно не назначил пенальти в пользу гостей, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.