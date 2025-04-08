Сычев назвал проблемой незнание русского языка легионерами из РПЛ
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о легионерах в российском футболе.
— У нас есть Дуглас Сантос, которого могли вызвать в сборную России. Он был в расширенном списке, но не так много слов знает по-русски. Марио Фернандес не знал, не общался, все время просил переводчика. Считаете ли вы это проблемой?
— Я считаю, что это проблема, конечно. У меня был такой пример. Во Франции было прям строго. Ты приезжаешь, тебя не примет ни публика, ни команда, ни болельщики. Соотвественно, у тебя нет ни единого выбора, кроме как выучить язык и разговаривать на нем, чтобы тебя понимали. Это уважение. Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?
— То есть это должно быть закреплено, например, на уровне какого-то экзамена?
— Не экзамена скорее. Они должны понимать, что приезжают в нашу страну. Никто не требует с них сразу разговаривать на литературном языке. Но банальное общение, банальный запас слов должен быть у легионера, чтобы он мог общаться с командой, болельщиками, знать, куда он приехал. Объяснять, почему в том или ином городе такие ценности. Это очень важно. И болельщики должны понимать, что они болеют за человека, который знает культуру, историю, язык, — сказал Сычев.
Ранее экс-футболист ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес в интервью Metaratings.ru заявлял, что не выучил русский язык.
За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. На его счету 329 матчей за армейцев, в которых он забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе красно-синих трижды становился чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка.
За сине-бело-голубых бразилец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с петербургским клубом в сезоне-2023/24 он выиграл чемпионат России и Кубок России.
На данный момент 34-летний защитник находится без клуба.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0