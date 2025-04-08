Сычев назвал проблемой незнание русского языка легионерами из РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о легионерах в российском футболе.

— У нас есть Дуглас Сантос, которого могли вызвать в сборную России. Он был в расширенном списке, но не так много слов знает по-русски. Марио Фернандес не знал, не общался, все время просил переводчика. Считаете ли вы это проблемой?

— Я считаю, что это проблема, конечно. У меня был такой пример. Во Франции было прям строго. Ты приезжаешь, тебя не примет ни публика, ни команда, ни болельщики. Соотвественно, у тебя нет ни единого выбора, кроме как выучить язык и разговаривать на нем, чтобы тебя понимали. Это уважение. Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?

— То есть это должно быть закреплено, например, на уровне какого-то экзамена?

— Не экзамена скорее. Они должны понимать, что приезжают в нашу страну. Никто не требует с них сразу разговаривать на литературном языке. Но банальное общение, банальный запас слов должен быть у легионера, чтобы он мог общаться с командой, болельщиками, знать, куда он приехал. Объяснять, почему в том или ином городе такие ценности. Это очень важно. И болельщики должны понимать, что они болеют за человека, который знает культуру, историю, язык, — сказал Сычев.

Ранее экс-футболист ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес в интервью Metaratings.ru заявлял, что не выучил русский язык.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. На его счету 329 матчей за армейцев, в которых он забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе красно-синих трижды становился чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка.

За сине-бело-голубых бразилец сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Вместе с петербургским клубом в сезоне-2023/24 он выиграл чемпионат России и Кубок России.

На данный момент 34-летний защитник находится без клуба.