Черчесов ответил на вопрос о своем будущем

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не задумывается о вариантах продолжения карьеры.

— Один футбольный агент сказал, что у вас есть варианты по продолжению карьеры. Может быть, раскроете?

— Раз он говорит, значит, больше знает. Сейчас думаю про это мероприятие (Премия РБ. — Прим. «СЭ»). С друзьями пообщаться.

— Как перестроилась ваша жизнь после Казахстана?

— У тренера бывает в карьере: ты работаешь, иногда не работаешь. По большому счету ничего не поменялось. Сейчас хожу на мероприятия, на телевидение. Лекции читаю в академии, недавно в «Локомотиве». Время покажет.

— По работе соскучились?

— Так не бывает. Ты должен быть самим собой, а работа тебя найдет, если ты достоин.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе этого года. До этого 61-летний специалист тренировал венгерский «Ференцварош», сборную России, польскую «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак» и австрийский «Тироль».