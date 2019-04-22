На стадионе "Арсенала" усилили меры безопасности перед матчем со "Спартаком"

На стадионе "Арсенала" в Туле усилили меры безопасности перед матчем 25-го тура премьер-лиги против "Спартака". Как сообщает портал ТСН 24, над Западной трибуной арены открылся оперативный штаб, где сотрудники полиции будут следить за порядком во время игры и выявлять правонарушения.

На входе расположены 34 камеры системы идентификации биометрических данных. На самой территории стадиона - 50 видеокамер, направленных на трибуны. Сотрудники полиции будут видеть на мониторе происходящее внутри арены и за ее пределами.

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

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