17:02 | Футбол — РПЛ

На стадионе "Арсенала" усилили меры безопасности перед матчем со "Спартаком"

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На стадионе "Арсенала" в Туле усилили меры безопасности перед матчем 25-го тура премьер-лиги против "Спартака". Как сообщает портал ТСН 24, над Западной трибуной арены открылся оперативный штаб, где сотрудники полиции будут следить за порядком во время игры и выявлять правонарушения.

На входе расположены 34 камеры системы идентификации биометрических данных. На самой территории стадиона - 50 видеокамер, направленных на трибуны. Сотрудники полиции будут видеть на мониторе происходящее внутри арены и за ее пределами. 

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

Арсенал Т - Спартак

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Дополнительная информация

http://www.tsn24.ru/novosti-tuly-pered-matchem-arsenal-spartak-na-stadione-v-tule-usilili-mery-bezopasnosti.html?_utl_t=tw&fbclid=IwAR26zFytoTgfjXVweccDUG4PBlC_P8DMRGdXb5QqTw53XLLiA46U-9ZAyHk

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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