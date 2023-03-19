Сергей Шнуров: «Я не против увидеть Малкома и Клаудиньо в сборной России»

Известный музыкант, болельщик «Зенита» Сергей Шнуров поделился мнением о российском гражданстве бразильских игроков команды Малкова и Клаудиньо.

— Как относитесь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо?

— Ради бога.

— Хотели бы видеть их в сборной России?

— Я не против.

В 19.30 по московскому времени «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.