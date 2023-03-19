ЦСКА — «Зенит»: один из арбитров работает в свой день рождения

Один из судей, работающих в составе бригады арбитров центрального матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит», сегодня отмечает день рождения. Алексею Луневу, помощнику арбитра Сергея Карасева, 19 марта исполнился 41 год.

В 2008 году он провел несколько игр в роли рефери, но подавляющее число матчей судил как ассистент, став, в том числе ассистентом ФИФА.

Алексей Лунев.

Лунев — один из ведущих помощников арбитров в РПЛ, в первой части сезона он провел больше всех встреч в чемпионате.