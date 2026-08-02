Мусаев: «Врачи будут делать все, чтобы Боселли был доступен на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в команде рассчитывают на восстановление нападающего Хуана Боселли к матчу 3-го тура РПЛ против «Спартака».

26-летний уругваец не попал в заявку на игру 2-го тура против «Факела», который пройдет в воскресенье, 2 августа.

«Боселли в матче с «Рубином» получил достаточно непростое повреждение. Сейчас проходит реабилитацию. Врачи будут делать все, чтобы он был доступен на матч со «Спартаком», а там посмотрим», — приводит «Матч ТВ» слова Мусаева.

Матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» пройдет в Москве в воскресенье, 9 августа.