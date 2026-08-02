«Оренбург» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

На 6-й минуте счет открыл Максим Глушенков. В начале второго тайма форвард забил второй гол, а на 66-й минуте — сделал хет-трик.

6-я минута. Глушенков — 1:0

58-я минута. Глушенков — 2:0

66-я минута. Глушенков — 3:0