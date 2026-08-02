«Краснодар» — «Факел»: Жубал открыл счет на 4-й минуте

«Краснодар» вышел вперед в матче 2-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:0.

На 4-й минуте гол забил защитник «быков» Жубал после подачи со штрафного. Ему ассистировал Лукас Оласа.

Игра проходит на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.