Мусаев считает, что Гуарирапа добавит конкуренции в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о переходе форварда Суаля Гуарирапы в московскую команду.

«Думаю, Гуарирапа добавит конкуренции, у него тоже есть голод. Это хорошо. Конкуренция — всегда хорошо», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

Гуарирапа в сентябре перешел из «Сочи» в ЦСКА на правах аренды с правом выкупа.

21-летний футболист дебютировал за армейцев в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). Он провел на поле 24 минуты.