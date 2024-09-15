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Сегодня, 22:14

Хлусевич — о ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо»: «Нелепый автогол. Мы были ближе к победе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничью в матче против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в 8-м туре РПЛ.

— Что скажешь по игре? Что случилось после 20-й минуты?

— Мы не садились низко, но просто в моменте так случилось... Мы продолжали играть. Нелепый автогол. Наверное, мы были ближе к победе сегодня.

— Второй раз с «Динамо» Махачкала неудовлетворительный результат. С чем это связано?

— Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбирать.

— Доволен ли ты своим игровым временем?

— Конечно, хочется играть всегда и как можно больше, — сказал Хлусевич.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.

Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
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 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
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