Хлусевич — о ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо»: «Нелепый автогол. Мы были ближе к победе»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал ничью в матче против «Динамо» из Махачкалы (1:1) в 8-м туре РПЛ.

— Что скажешь по игре? Что случилось после 20-й минуты?

— Мы не садились низко, но просто в моменте так случилось... Мы продолжали играть. Нелепый автогол. Наверное, мы были ближе к победе сегодня.

— Второй раз с «Динамо» Махачкала неудовлетворительный результат. С чем это связано?

— Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбирать.

— Доволен ли ты своим игровым временем?

— Конечно, хочется играть всегда и как можно больше, — сказал Хлусевич.

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.