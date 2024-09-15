Новичок «Спартака» Мангаш: «В Москве живет больше людей, чем во всей моей родной стране»

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал, как проходит адаптация в новой команде.

— Что ты знал вообще о Москве и России до приезда?

— Очень большой город. В Москве живет больше людей, чем во всей моей родной стране. 12 миллионов в Москве и около 10 в Португалии.

— Расскажи, как тебе первое время в России, успел уже немного освоиться здесь?

— Все хорошо, мне оказали теплый прием партнеры и тренер помогает, так что все нормально.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем 10 сентября. Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию Гимарайнш», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.