Мусаев: «Ошибки и удаление Сорокина? Нельзя говорить на эмоциях»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об удалении защитника Егора Сокроина в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).
— Стартовый состав против «Тамбова» наиболее вероятен в предстоящем матче с «Севильей»?
— Я не думаю, что какой-то тренер за 3 дня до игры раскроет свой состав. Да и я не могу назвать состав оптимальным, потому что некоторые игроки были в сборных. Берг вообще не вышел, потому что у него по всем показателям есть определенное переутомление. Мы посмотрим через 2 дня, кто будет лучше готов к «Севилье». А сегодня вышли те, кто лучше готов на данный момент.
— Как оцените игру Сорокина в этой игре и в первой половине сезона в целом?
— Я каждый раз стараюсь уходить от оценок своих футболистов после матча. Тем более, когда есть такие вещи, как удаление и ошибки в забитом мяче. Нельзя говорить на эмоциях, нужно спокойно это сказать самому игроку и команде.
— Почему выбор был сделан в пользу Городова, а не Синицына?
— Он лучше готов. (Екатерина Потапова)
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