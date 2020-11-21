Мусаев: «Ошибки и удаление Сорокина? Нельзя говорить на эмоциях»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об удалении защитника Егора Сокроина в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (1:0).

— Стартовый состав против «Тамбова» наиболее вероятен в предстоящем матче с «Севильей»?

— Я не думаю, что какой-то тренер за 3 дня до игры раскроет свой состав. Да и я не могу назвать состав оптимальным, потому что некоторые игроки были в сборных. Берг вообще не вышел, потому что у него по всем показателям есть определенное переутомление. Мы посмотрим через 2 дня, кто будет лучше готов к «Севилье». А сегодня вышли те, кто лучше готов на данный момент.

— Как оцените игру Сорокина в этой игре и в первой половине сезона в целом?

— Я каждый раз стараюсь уходить от оценок своих футболистов после матча. Тем более, когда есть такие вещи, как удаление и ошибки в забитом мяче. Нельзя говорить на эмоциях, нужно спокойно это сказать самому игроку и команде.

— Почему выбор был сделан в пользу Городова, а не Синицына?

— Он лучше готов. (Екатерина Потапова)