«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы махачкалинского и московского «Динамо» на матч 7-го тура РПЛ.

«Динамо» (Махачкала): Волк, Табидзе, Аззи, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Динамо» (Москва): Лещук, Маричаль, Касерес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Сергеев, Макаров.

Игра пройдет на «Анжи-Арене» в Махачкале и начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва.