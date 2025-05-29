Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев признан лучшим тренером сезона-2024/25 РПЛ по версии портала Transfermarkt.

«Мусаев смог сплотить к первому в истории клуба трофею и психологически настроить команду на «чемпионский дух». Видение игры Мурада Олеговича помогли команде бороться до конца в каждой игре и не смотреть на результаты соперников из чемпионской гонки», — говорится в сообщении на сайте портала.

Ранее лучшим игроком сезона Transfermarkt назвал хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а лучшим молодым футболистов — полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Также была представлена и символическая сборная сезона.

Чемпионом России-2024/25 стал «Краснодар» (67 очков). Второе место занял «Зенит» (66), третье — ЦСКА (59).