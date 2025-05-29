Сперцян признан игроком сезона в РПЛ по версии Transfermarkt, Батраков — лучший молодой футболист

Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком сезона-2024/25 РПЛ.

На счету 24-летнего хавбека 28 матчей, в которых он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

Лучшим молодым игроком был признан полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 19-летний хавбек провел в чемпионате России 29 матчей, забил 14 мячей и сделал 7 голевых пасов.

Ранее Transfermarkt представил символическую сборную сезона РПЛ.

Чемпионом России-2024/25 стал «Краснодар» (67 очков). Второе место занял «Зенит» (66), третье — ЦСКА (59).