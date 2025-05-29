Семшов назвал «Химки» главным разочарованием сезона

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов ответил «СЭ» на вопрос о том, какую команду считает разочарованием минувшего сезона РПЛ.

«Разочарование сезона — «Химки», которые бесславно закончили выступление в РПЛ. Не по спортивному принципу... Но все давно накапливалось и к этому шло. Клуб с хорошим подбором футболистов и инфраструктурой, насколько я понимаю, прекратит свое существование», — сказал Семшов «СЭ».

Ранее РФС отказал «Химкам» в получении лицензии для выступления в новом сезоне РПЛ.