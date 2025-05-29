Ларин о будущем Ломаева и Цыпченко: «Хочу, чтобы они играли в футбол. Если «Крылья» посчитают их нужными, то оставят»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин поделился с «СЭ» мнением о будущем вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева и нападающего самарцев Дмитрия Цыпченко.

«Не знаю, какие у них планы. Я хочу, чтобы они играли в футбол. Если «Крылья Советов» посчитают нужным их оставить, значит оставят. По идее, это нужно решать с главным тренером. Сначала нужно определиться с ним, а потом с футболистами», — сказал Ларин «СЭ».

Ломаев провел за «Крылья Советов» 14 игр в сезоне-2024/25. На счету Цыпченко 20 матчей, два гола и одна голевая передача. Контракты футболистов с самарским клубом действуют до конца июня 2025 года.