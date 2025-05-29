Четыре футболиста «Краснодара» вошли в символическую сборную сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt объявил символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2024/25.

В список вошли четыре игрока «Краснодара», который стал впервые в истории стал победителем чемпионата России. Также в команде представлены по два футболиста из «Рубина» и «Зенита», и по одному — из «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА.

Символическая сборная РПЛ сезона-2024/25 по версии Transfermarkt:

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).

Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»).

По итогам этого сезона лидером турнирной таблицы РПЛ стал «Краснодар» с 67 очками, на втором месте расположился «Зенит» с 66 очками, тройку замкнул ЦСКА — 59 очков. «Спартак» занял четвертую строчку (57), «Локомотив» занял шестую строчку (53), «Рубин» — седьмую (45).