Судейство

Сегодня, 18:02

Мойзес не сыграет с «Локомотивом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Мойзес на 70-й минуте матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2) получил предупреждение за срыв перспективной атаки. Оно стало для бразильца четвертым в турнире — он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру с «Локомотивом».

Кроме него «лишние» желтые карточки получили самарцы Фернандо Костанца и Николай Рассказов, а также оренбуржцы Артем Касимов и Владислав Камилов. В 12-м туре все они не смогут принять участие в матче «Крылья Советов» — «Оренбург».

Матчи «Локомотив» — ЦСКА и «Крылья Советов» — «Оренбург» пройдут 18 октября.

