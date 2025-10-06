Футбол
Сегодня, 18:15

Добровинский о перестановках в руководстве «Динамо»: «Проблемы явно не из-за Гафина»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о приходе Александра Ивлева на пост председателя совета директоров бело-голубых.

«Не знаю Ивлева, любому новому человеку нужен кредит доверия. Посмотрим, но не понимаю зачем в принципе нужно было что-то менять. Гафин был прекрасным председателем совета директоров. Главный спонсор, видимо, захотел что-то поменять. Проблемы «Динамо» явно не из-за Гафина, скорее, команда имеет не того тренера, которого хотелось. Вижу, что команда играет плохо. Личку ругали за плохую оборону, но в сравнении с нынешней — это бетон. Это плохо, к сожалению», — сказал Добровинский «СЭ».

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в клубе с 2019 года.

6 октября на эту должность был назначен Александр Ивлев. С 2017 года специалист возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и покинул его в декабре 2020-го.

Денис Клесарев

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Жоаозиньо уверен, что Сперцян не оскорблял Ндонга: «Не поверю, что он мог такое сказать»
