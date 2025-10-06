Футбол
Сегодня, 17:06

Жоаозиньо уверен, что Сперцян не оскорблял Ндонга: «Не поверю, что он мог такое сказать»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился мнением о конфликте между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «быков» Эдуардом Сперцяном в матче 11-го тура чемпионата России.

«Я хорошо знаю Эдика. Не поверю, что он мог такое сказать», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

После окончания игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать капитана «Краснодара» за расизм в адрес. Сам Сперцян опроверг обвинения в свой адрес.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян.«Ахмат» требует наказать Сперцяна за расистские оскорбления в адрес Ндонга. Клуб опубликовал заявление
Жоаозиньо
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 13:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
18.10 13:00
Пари НН – Акрон
 - : -
18.10 15:15
Спартак – Ростов
 - : -
18.10 17:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
18.10 19:45
Локомотив – ЦСКА
 - : -
19.10 14:30
Сочи – Зенит
 - : -
19.10 17:00
Рубин – Балтика
 - : -
19.10 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

