Жоаозиньо уверен, что Сперцян не оскорблял Ндонга: «Не поверю, что он мог такое сказать»

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился мнением о конфликте между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «быков» Эдуардом Сперцяном в матче 11-го тура чемпионата России.

«Я хорошо знаю Эдика. Не поверю, что он мог такое сказать», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

После окончания игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать капитана «Краснодара» за расизм в адрес. Сам Сперцян опроверг обвинения в свой адрес.