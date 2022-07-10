Мостовой назвал свои цели на предстоящий сезон: «Стать лидером «Зенита»

Мостовой заявил, что собирается стать лидером «Зенита» в следующем сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о целях на предстоящий сезон.

— Твоя мечта на предстоящий сезон?

— Закрепиться как игрок основного состава. Может, стать лидером команды. Это не мечта, а больше цель.

В прошлом сезоне Мостовой забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.