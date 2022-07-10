Мостовой назвал свои цели на предстоящий сезон: «Стать лидером «Зенита»
Мостовой заявил, что собирается стать лидером «Зенита» в следующем сезоне
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о целях на предстоящий сезон.
— Твоя мечта на предстоящий сезон?
— Закрепиться как игрок основного состава. Может, стать лидером команды. Это не мечта, а больше цель.
В прошлом сезоне Мостовой забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
|
16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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