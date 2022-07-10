Мостовой опроверг информацию о возможном возвращении в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Сочи».

— Была информация, что ты можешь уйти в «Сочи».

— Я видел это. Даже удивился. Может, я чего-то не знаю. Со мной никто ни о чем не говорил. С агентом тоже разговаривал. Посмотрим-посмотрим.

Мостовой выступал за «Сочи» в сезоне-2019/20 на правах аренды из «Зенита». Тогда футболист забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах.