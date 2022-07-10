Кассьерра считает, что российские клубы будут играть в еврокубках в следующем сезоне

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в Суперкубке России.

«Безумно счастлив выиграть Олимп Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений.

Готов ли я играть всю карьеру в «Зените»? Не знаю, я перешел сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ.

Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

Кассьерра забил в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 4:0. Игра против «Спартака» стала для него первой официальной в составе «Зенита».

25-летний форвард перешел в команду из Санкт-Петербурга из «Сочи» в конце июня.