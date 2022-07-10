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Кассьерра считает, что российские клубы будут играть в еврокубках в следующем сезоне

Руслан Минаев
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в Суперкубке России.

«Безумно счастлив выиграть Олимп Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений.

Готов ли я играть всю карьеру в «Зените»? Не знаю, я перешел сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ.

Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

Кассьерра забил в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 4:0. Игра против «Спартака» стала для него первой официальной в составе «Зенита».

25-летний форвард перешел в команду из Санкт-Петербурга из «Сочи» в конце июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mateo-kass-erra-dumayu-v-sleduyushhem-sezone-rossijskie-kluby-budut-igrat-v-evrokubkah/

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Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
1
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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9
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10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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