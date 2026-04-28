Мостовой готов рассмотреть предложение «Пари НН»: «Я спокоен, 15 лет в Европе отыграл — все знаю»

Бывший футболист сборных СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе тренером в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что 38-летний Алексей Шпилевский в ближайшее время покинет свой пост главного тренера и получит компенсацию в размере 20 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества с клубом.

«Я бы рассмотрел предложение «Пари НН». Но оказывается ведь, что я не могу быть главным тренером. У нас людям, которые забили голов больше, чем людей на стадионе бывает, нужно лицензии получать. А те, кто по мячу не знают как ударить, рассказывают о футболе. Парадокс. Но я-то спокоен, 15 лет в Европе отыграл — все знаю», — сказал Мостовой «СЭ».

28 апреля медиакоманда Lit Energy объявила об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

После 27 туров РПЛ нижегородская команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» сыграет с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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