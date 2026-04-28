В Нидерландах назвали ошибкой ужесточение лимита на легионеров в России

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Знаю, что в России ужесточают лимит на легионеров. По-моему, это ошибка.

— Почему?

— Считаю, это ослабит лигу. Сейчас в РПЛ хорошая формула: три-четыре сильных россиянина в старте и много качественных иностранцев. Когда оставляют почти только доморощенных игроков, на поле выходит больше средних футболистов. А российский чемпионат всегда был силен именно за счет баланса.

Это особенно важно, учитывая возможное возвращение в еврокубки. Чтобы набирать очки в таблицу коэффициентов, нужны боеспособные клубы. Я не говорю о том, что у вас слабые российские футболисты. Наоборот! Просто им нужны сильные иностранцы рядом.

Думаю, когда лимит ужесточат, уровень просядет, и это правило быстро откатят назад, — сказал ван Куперен «СЭ».

24 апреля во время встречи с участием представителей Министерства спорта России, РФС и клубов РПЛ был подписан приказ о новом лимите на иностранцев в Премьер-лиге. С сезона-2026/27 команды смогут включать в заявку не более 12 иностранцев, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь семь из них.

В настоящий момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

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