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28 апреля, 12:20

В Нидерландах назвали ошибкой ужесточение лимита на легионеров в России

Микеле Антонов
Корреспондент

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Знаю, что в России ужесточают лимит на легионеров. По-моему, это ошибка.

— Почему?

— Считаю, это ослабит лигу. Сейчас в РПЛ хорошая формула: три-четыре сильных россиянина в старте и много качественных иностранцев. Когда оставляют почти только доморощенных игроков, на поле выходит больше средних футболистов. А российский чемпионат всегда был силен именно за счет баланса.

Это особенно важно, учитывая возможное возвращение в еврокубки. Чтобы набирать очки в таблицу коэффициентов, нужны боеспособные клубы. Я не говорю о том, что у вас слабые российские футболисты. Наоборот! Просто им нужны сильные иностранцы рядом.

Думаю, когда лимит ужесточат, уровень просядет, и это правило быстро откатят назад, — сказал ван Куперен «СЭ».

24 апреля во время встречи с участием представителей Министерства спорта России, РФС и клубов РПЛ был подписан приказ о новом лимите на иностранцев в Премьер-лиге. С сезона-2026/27 команды смогут включать в заявку не более 12 иностранцев, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь семь из них.

В настоящий момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.

Нейтан ван Куперен и&nbsp;Квинси Промес.«Промес из тюрьмы каждый день спрашивает о «Спартаке». Интервью агента ван Куперена — о трансферах и России

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РПЛ
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Дюков: «Мы должны прислушиваться к тому, что говорят. Неважно, депутат или простой болельщик»
Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
Дегтярев — о дальнейшем изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Посмотрю, как они себя будут вести»
Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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