Мостовой вступился за «Спартак»: «Хорошо, что попритихли те, кто кричал, что Станкович никакой»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«В два мяча «Спартак» обязан обыгрывать «Сочи» сегодня. Сейчас вообще говорят, что «Спартак» начал приходить в себя, а он всегда в себе и был! Хорошо, что попритихли те, кто кричал, что Станкович никакой. Сейчас уже неделю никто ничего не говорит, когда «Спартак» в последних двух играх забил 6 голов. А в начале сезона им просто не фартило», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче седьмого тура чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 18.30 по московскому времени.