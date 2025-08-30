Защитник ЦСКА Мойзес: «У меня есть повар дома, и нутрициолог расписывает мой рацион питания на семь дней»

Защитник ЦСКА Мойзес приветствовал появление в клубе нутрициолога Хосе Блесы.

«На мой взгляд, ЦСКА привел очень хорошего специалиста. Во всех топ-клубах есть диетолог — спортсменам он просто необходим. Лично для меня это отличная история, потому что раньше я платил за такие услуги, а теперь в команде есть профессионал в этой области. У меня есть повар дома, и Хосе расписывает мой рацион питания на семь дней. Это очень помогает мне быть еще сильнее», — цитирует 30-летнего бразильца пресс-служба ЦСКА.

По словам футболиста, для него и его родственников готовит супружеская пара из Бразилии.

«Они давно работают у нас дома, и мы их отлично знаем. Важно заботиться о питании, делать это правильно, и они помогают нам в этом», — отметил футболист.

Мойзес играет за ЦСКА с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он в 10 матчах во всех турнирах сделал 3 результативные передачи.