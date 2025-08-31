Мостовой о судействе в матче ЦСКА — «Краснодар»: «Все из-за того, что 95 процентов арбитров не играли в футбол!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о судействе в матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

В первом тайме главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев отменил голы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Во второй половине встречи судья удалил Кордобу с поля за фол на защитнике армейцев Мойзесе.

«Судейских ошибок много. Но я не устану повторять, что проблема судейства в том, что 95 процентов из них не играли в футбол! Какие-то моменты, спорные вопросы — они не знают, как их судить. Все тонкости же они не знают. Я говорил об этом всегда. А с чего всегда смеюсь — что глава судейского департамента — иностранец. Это самое смешное», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.