Карпин заявил о готовности покинуть пост главного тренера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча с махачкалинским «Динамо» (0:1) в 7-м туре РПЛ заявил, что готов покинуть свой пост.

— Что на ваш взгляд нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент. Есть понимание?

— Понимание есть. Работать. Что еще здесь сделаешь. Работать. Что еще здесь сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется.

— Они сейчас вас не слышат?

— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо тренера поменять.

— А вы готовы так просто уйти?

— А чего нет? Первый раз что ли?

— Понятно, что не первый, но, думаю, вы тоже большие надежды возлагали. И на себя, в том числе.

— Возлагал, да.

— А сейчас?

— Пока возлагаю.

Карпин возглавил «Динамо» этим летом. Он совмещает работу в московской команде и сборной России, главным тренером которой является с 2021 года. Под руководством 56-летнего специалиста бело-голубые набрали 8 очков в семи турах РПЛ и занимают девятое место в турнирной таблице.