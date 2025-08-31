«Краснодар» — лидер, «Балтика» — в тройке: таблица РПЛ после 7-го тура

В воскресенье, 31 августа, матчем «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (1:0) завершился 7-й тур чемпионата России.

Лидеры «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в Москве — 1:1. «Балтика» обыграла «Акрон» (2:0) и по очкам догнала армейцев и «Локомотив», который упустил победу над «Крыльями Советов» (2:2). Калининградцы уступают ЦСКА и опережают железнодорожников по дополнительным показателям.

«Зенит», обыгравший «Пари НН» (2:0), и «Спартак», победивший «Сочи» (2:1), поднялись на пятое и шестое места соответственно.

РПЛ: результаты всех матчей 7-го тура

В 8-м туре встречаются: 12 сентября «Рубин» — «Динамо» Мх (19.00),

13 сентября «Пари НН» — «Оренбург» (14.00), «Динамо» — «Спартак» (16.45), «Ахмат» — «Локомотив» (16.45), «Краснодар» — «Акрон» (19.30),

14 сентября «Крылья Советов» — «Сочи» (14.30), «Балтика» — «Зенит» (17.00), «Ростов» — ЦСКА (19.30).