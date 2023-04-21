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Сегодня, 18:35

Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Когда «Краснодар» начал играть свои первые матчи в этом году, я увидел у них человек девять иностранцев, из которых про семерых никто ничего не знал, плюс новый тренер. Я сказал, что в принципе неплохо, надо было перетереться друг к другу и найти связь на поле. Сейчас они стали выкарабкиваться потихоньку и выиграли несколько игр подряд. Хотя то, что было в матче Кубка России с «Крыльями» — это удивление, ужас. «Краснодар» нащупал свою игру и сейчас неплохо выглядит. После того, что у «Спартака» произошло с «Акроном», они должны закрыться на базе и готовиться к «быкам». Я бы не сказал, что «Краснодар» будет фаворитом в этом матче. Красно-белые озлоблены, они должны выходить и побеждать, но я не сказал бы, что «Спартак» здесь смотрится предпочтительнее. «Краснодар» понимает, что у их оппонентов не все хорошо и их лихорадит в последнее время. У футболистов красно-белых должна появиться какая-то злость. Я прогнозирую ничейный результат, но с каким счетом не могу сказать. Надо понимать кто будет играть, появятся ли Джикия, Промес», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится на «Открытие Банк Арене» 24 апреля. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-posle-matcha-s-akronom-spartak-dolzhen-zakrytsya-na-baze-i-gotovitsya-k-krasnodaru-245051/
Александр Мостовой
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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