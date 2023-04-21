Колосков заявил, что уровень РПЛ поднялся

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение об уровне РПЛ.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал! Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном. Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата. Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», — приводит слова Колоскова Sport24.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» — на втором месте (46 очков). Замыкает тройку «Спартак» (45 очков).