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Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Динамо» в матче РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Скорее всего, кто первый откроет счет, тот и выиграет. Я видел «Динамо» с «Химками», и если бы вторые были бы поудачливее, могли бы забить в первом тайме. Мастерства и мотивации не хватило. А у «Динамо» эта мотивация есть. Это единственная команда, которая преследует «Зенит», — приводит слова Мостового «КП Спорт».

Также Мостовой оценил игру «Спартака» в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Кубанью» (6:1).

«Кубковая игра показала, что «Спартак» прорвало. Да, выиграли «Кубань»... Но эта «Кубань» до этого момента обыграла многие команды. И у нас «Енисей» вчера 4 забил «Локомотиву», на всякий случай. Многие и не знают, где сейчас «Енисей» играет. «Спартак» мало того, что 6 забил, так еще и играли хорошо. Я надеюсь, что и с «Динамо» может прорвать».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 6 марта в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aleksandr-mostovoj-obyasnil-pochemu-spartak-ne-proigraet-dinamo/

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Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

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1.86
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
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