Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Динамо» в матче РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Скорее всего, кто первый откроет счет, тот и выиграет. Я видел «Динамо» с «Химками», и если бы вторые были бы поудачливее, могли бы забить в первом тайме. Мастерства и мотивации не хватило. А у «Динамо» эта мотивация есть. Это единственная команда, которая преследует «Зенит», — приводит слова Мостового «КП Спорт».

Также Мостовой оценил игру «Спартака» в матче БЕТСИТИ Кубка России с «Кубанью» (6:1).

«Кубковая игра показала, что «Спартак» прорвало. Да, выиграли «Кубань»... Но эта «Кубань» до этого момента обыграла многие команды. И у нас «Енисей» вчера 4 забил «Локомотиву», на всякий случай. Многие и не знают, где сейчас «Енисей» играет. «Спартак» мало того, что 6 забил, так еще и играли хорошо. Я надеюсь, что и с «Динамо» может прорвать».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 6 марта в 19:00 по московскому времени.