Валерий Карпин: «Увеличение команд в РПЛ, скорее всего, будет нужно»

Карпин рассказал о своем отношении к увеличению количества команд в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к увеличению количества команд в чемпионате России.

— Как относитесь к увеличению количества команд в лиге?

— Оно, скорее всего, будет нужно. На сегодняшний день у нас нет еврокубков. У нас не будет пауз на две недели на сборную. 30 туров можно сыграть за 6 месяцев. А остальные 6 месяцев что делать?

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.