Колыванов поддержал идею об увеличении количества команд в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об увеличении количества команд в чемпионате России.

«Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров. Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало. 30 встреч за сезон — ничто. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто», — приводит слова Колыванова RT.

«Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство. Нужно ли расширять лигу в обычных условиях? Считаю, польза в этом есть. Понятно, всегда будут аутсайдеры, ведь для выступления на самом высоком уровне необходим определенный подбор исполнителей. Должны быть и финансовые гарантии».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.