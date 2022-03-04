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Сегодня, 19:05

Колыванов поддержал идею об увеличении количества команд в РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об увеличении количества команд в чемпионате России.

«Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров. Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало. 30 встреч за сезон — ничто. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нем нечасто», — приводит слова Колыванова RT.

«Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство. Нужно ли расширять лигу в обычных условиях? Считаю, польза в этом есть. Понятно, всегда будут аутсайдеры, ведь для выступления на самом высоком уровне необходим определенный подбор исполнителей. Должны быть и финансовые гарантии».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/971414-kolyvanov-rasshirenie-rpl

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Игорь Колыванов
РПЛ
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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