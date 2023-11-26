Мостовой объяснил, почему уступил Клаудиньо пенальти в матче с «Сочи»: «Думаю, после этого удара вопросов не будет»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал незабитый пенальти одноклубника Клаудиньо в матче против «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

Перед одиннадцатиметровым Мостовой и Клаудиньо поспорили о том, кто будет наносить удар. В итоге 26-летний бразилец не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот.

«Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить... Очень сильно попросил. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется)», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

После 16 матчей «Зенит» с 33 очками занимает первое место в РПЛ, но уступит лидерство, если «Краснодар» в 16-м туре обыграет «Урал».