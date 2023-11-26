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Сегодня, 11:53

Мостовой объяснил, почему уступил Клаудиньо пенальти в матче с «Сочи»: «Думаю, после этого удара вопросов не будет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал незабитый пенальти одноклубника Клаудиньо в матче против «Сочи» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

Перед одиннадцатиметровым Мостовой и Клаудиньо поспорили о том, кто будет наносить удар. В итоге 26-летний бразилец не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот.

«Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить... Очень сильно попросил. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется)», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

После 16 матчей «Зенит» с 33 очками занимает первое место в РПЛ, но уступит лидерство, если «Краснодар» в 16-м туре обыграет «Урал».

Источник: ФК «Зенит»
Андрей Мостовой
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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