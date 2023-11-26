«Зенит» проведет зимние сборы в ОАЭ и Катаре

По информации «СЭ», «Зенит» проведет зимние сборы в ОАЭ и Катаре. Сине-бело-голубые начнут подготовку к возобновлению сезона в середине января в Абу-Даби, а затем отправятся в Доху.

В столице Катара у «Зенита» запланирован товарищеский турнир с участием иностранных клубов, однако список участников пока не подтвержден.

«Зенит» после 16 матчей набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые отправятся в гости к «Локомотиву». Матч пройдет 3 декабря.