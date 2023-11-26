Митрофанов рассказал о характере заседания комитета УЕФА
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о заседании комитета УЕФА.
Мероприятие проходило 30 октября.
«Заседание комитета УЕФА прошло нормально, но оно было скорее техническим. Комитет не так часто заседает, пока идет обсуждение ряда вопросов заочно», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Ранее Митрофанов рассказал, что ФИФА из-за санкций не отправляет клубам РПЛ деньги за выступления игроков на ЧМ-2022, который проходил в Катаре.
Источник: ТАСС
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|3
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|12
|
15
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|15
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|3
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
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|
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
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|5
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Максим Глушенков
Локомотив
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|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
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|1
|4
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