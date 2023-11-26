Митрофанов рассказал о характере заседания комитета УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о заседании комитета УЕФА.

Мероприятие проходило 30 октября.

«Заседание комитета УЕФА прошло нормально, но оно было скорее техническим. Комитет не так часто заседает, пока идет обсуждение ряда вопросов заочно», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее Митрофанов рассказал, что ФИФА из-за санкций не отправляет клубам РПЛ деньги за выступления игроков на ЧМ-2022, который проходил в Катаре.